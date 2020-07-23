Полтавским правоохранителям известна личность злоумышленника, который взял в заложники начальника управления уголовного розыска ГУ Нацполиции в Полтавской области Виталия Шияна.

Об этом #Буквам рассказали в пресс-службе ГУ Нацполиции в Полтавской области.

“Да, полиции известна личность мужчины, но его имя сообщить не можем. Единственное, что может сказать: он житель Полтавы. Ему 32 года. Он ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления”, – сказали в полиции.

Интернет-издание “Полтавщина” сообщает, что автомобиль злоумышленника уже находится в Решетиловском районе.