Об этом #Буквам рассказали в пресс-службе ГУ Нацполиции в Полтавской области.
“Да, полиции известна личность мужчины, но его имя сообщить не можем. Единственное, что может сказать: он житель Полтавы. Ему 32 года. Он ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления”, – сказали в полиции.
Интернет-издание “Полтавщина” сообщает, что автомобиль злоумышленника уже находится в Решетиловском районе.
- Сегодня, 23 июля, в Полтаве злоумышленник, угрожавший подорвать гранату, сначала взял в заложники сотрудника полиции, а затем обменял его на полковника полиции Виталия Шияна. #Буквы рассказывают подробности события.