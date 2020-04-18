Об этом заявил директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко.
Он объяснил, что если в этом году на Пасху в храмы пойдет хотя бы десятая часть верующих, то существует риск новой вспышки коронавируса.
Шевченко отметил, что в 2019 году на церковные богослужения в день Пасхи пришли около 7,5 миллиона украинцев.
“Мы в очередной раз призываем граждан не приходить в этом году на религиозные службы. В случае, если такое произойдет, правоохранители будут проводить разъяснительную работу, чтобы люди придерживались личных мер безопасности и держали необходимую дистанцию. Если не удастся профилактически достучаться до сознания граждан, правоохранители готовы прибегать к более жестким мерам — административным наказаниям”, – заявил Шевченко.
Около церквей в воскресенье будут дежурить более 22 тысяч полицейских и нацгвардейцев.
- Ранее в МВД рассказали, как верующих будут пускать в храмы на Пасху, а также сообщили, что полиция будет штрафовать за посещение богослужений в этот день.
- В связи с введенным карантином из-за вспышки нового типа коронавируса COVID-19 ПЦУ призывает верующих остаться на Пасху дома и приобщиться к богослужениям онлайн.
- #Буквы рассказывали, где и когда можно посмотреть трансляции пасхальных богослужений.