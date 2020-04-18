Представители Нацполиции могут привлекать спецназ в случае скопления людей около храмов на Пасху, 19 апреля.

Об этом заявил директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

Он объяснил, что если в этом году на Пасху в храмы пойдет хотя бы десятая часть верующих, то существует риск новой вспышки коронавируса.

Шевченко отметил, что в 2019 году на церковные богослужения в день Пасхи пришли около 7,5 миллиона украинцев.

“Мы в очередной раз призываем граждан не приходить в этом году на религиозные службы. В случае, если такое произойдет, правоохранители будут проводить разъяснительную работу, чтобы люди придерживались личных мер безопасности и держали необходимую дистанцию. Если не удастся профилактически достучаться до сознания граждан, правоохранители готовы прибегать к более жестким мерам — административным наказаниям”, – заявил Шевченко.

Около церквей в воскресенье будут дежурить более 22 тысяч полицейских и нацгвардейцев.