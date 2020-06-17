Об этом рассказала советница начальника Киевского метрополитена Наталия Макогон, передает издание “Сегодня”.
Уточняется, что с момента возобновления работы столичного метро, в полиции зарегистрировано 10 сообщений о том, что пассажиры находились в подземке без защитных масок.
“За этот промежуток времени было составлено три административных материала по статье 44-3 КоАП – нарушение правил карантина. На территории столичного метрополитена размещены агитационные материалы, ведутся объявления на станциях и в вагонах поездов при помощи громкоговорителей относительно соблюдения пассажирами карантинных мероприятий и обязательного пребывания на территории метро в средствах индивидуальной защиты”, – рассказал начальник управления полиции столичного метрополитена Михаил Никонов.
По словам Макогон, сотрудники подземки контролируют выполнение масочного режима, однако “не могут одеть маски всем пассажирам на лицо”.
В метрополитене советуют делать замечание людям, которые не одевают маску в метро.
“Люди должны понимать, что маска на лице – это защита от вируса. И чем исправнее люди будут соблюдать правила, тем быстрее закончится карантин. Мы планируем усилить контроль за соблюдением масочного режима в вагонах метро. В ближайшие дни мы будем проводить с полицией профилактические инспекции соблюдения масочного режима в вагонах метро”, – сказала Макогон.
По ее словам, в данный момент нарушителей масочного режима в метро достаточно много.
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