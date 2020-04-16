При пасхальных богослужениях в самих хамах могут присутствовать только лица, обеспечивающие службу, – максимум 10 человек. Прихожане смогут посетить храм после службы – максимум по двое.

Об этом напомнил советник министра внутренних дел Юрий Тандит.

“Во время богослужений в церкви могут присутствовать максимум 10 человек, и это не прихожане. Это только те люди, которые обеспечивают службу и помогают ее проводить, а также те, кто обеспечивает трансляцию онлайн. И конечно, все они должны быть в масках. Сама паства сможет заходить в храм после службы, если это малый приход – по одному человеку, если большой – по два человека”, – сказал Тандит.

Он также отметил, что правоохранители в случае скопления людей возле храмов будут действовать в несколько этапов.

“Первый этап – это разъяснение среди граждан. В случае повторных нарушений полицейские будут составлять протоколы. Мы не дадим провокаторам организовывать массовые мероприятия у приходов”, – отметил Тандит.

Советник министра уточнил, что порядок проведения религиозных праздников был согласован с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций. И есть полное понимание ситуации и необходимости соблюдать карантин и среди населения, и среди представителей церквей.

“За эти выходные, в Вербное воскресенье, полиция слаженно работала со священнослужителями. Рассмотрено 12 протоколов. Я благодарен людям, которые нас слышат и прислушиваются. Надеюсь, что и большие Пасхальные богослужения пройдут в соответствии с законом”, – заключил Тандит.