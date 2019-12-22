Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области.
Так, рано утром 21 декабря в полицию поступил вызов, что по проспекту Слобожанскому ходит полуобнаженный человек.
“Экипаж выехал в район вызова и впоследствии увидел этого гражданина. Он следовал по улицам лишь в нижнем белье. Полицейские подошли пообщаться с ним”, – говорится в сообщении.
Гражданин пояснил, что отдыхал на корпоративе и что происходило дальше вспомнить не может.
Правоохранители установили личность и выяснилось, что близкие уже начали бить тревогу и сообщили в полицию, что не могут найти своего родственника.
“Мужчина сказал, что жертвой преступления не стал, его жизни и здоровью угрозы нет. Гражданина доставили в отделение полиции и сообщили родным о его местонахождении”, – добавили в полиции.
- В пятницу вечером, 20 декабря, народные депутаты от партии “Слуга народа” отгуляли новогодний корпоратив. Посетили корпоратив и президент Украины Владимир Зеленский, глава его офиса Андрей Богдан, премьер-министр Алексей Гончарук, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.