В Днепре полиция помогла мужчине, который гулял по улицам города после корпоратива в одном нижнем белье.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области.

Так, рано утром 21 декабря в полицию поступил вызов, что по проспекту Слобожанскому ходит полуобнаженный человек.

“Экипаж выехал в район вызова и впоследствии увидел этого гражданина. Он следовал по улицам лишь в нижнем белье. Полицейские подошли пообщаться с ним”, – говорится в сообщении.

Гражданин пояснил, что отдыхал на корпоративе и что происходило дальше вспомнить не может.

Правоохранители установили личность и выяснилось, что близкие уже начали бить тревогу и сообщили в полицию, что не могут найти своего родственника.

“Мужчина сказал, что жертвой преступления не стал, его жизни и здоровью угрозы нет. Гражданина доставили в отделение полиции и сообщили родным о его местонахождении”, – добавили в полиции.