Об этом сообщает британская медиакомпания BBC.

Французская полиция назвала нападение в Гренобле в табачной лавке террористическим актом. В результате нападения были убиты двое и еще пятеро ранены.

Вчера, 4 апреля, злоумышленник вошел в табачную лавку в Рим-сюр-Изер, недалеко от Гренобля, и зарезал владельцев и клиентов. Затем он напал на несколько человек в двух других магазинах, прежде чем был арестован.

В преступлении подозревается мужчина из Судана, который жил в городе.

В полиции сообщают, что задержаны еще двое. По словам прокуроров, подозреваемый был “найден на коленях, молящимся на тротуаре по-арабски”. Задержанный просил полицию убить его. В ходе обыска в доме подозреваемого были обнаружены “рукописные религиозные тексты”.

Отметим, что в настоящее время во Франции введен карантин из-за пандемии коронавируса. Людям разрешается выходить из дома, что купить продукты и заниматься спортом.