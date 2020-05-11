Полиция Гонконга арестовала более 200 человек после возобновившихся протестов

В понедельник власти Гонконга заявили, что арестовали 230 человек во время протестов, которые возобновились в выходные дни.

Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.

В воскресенье в Гонконге прошла акция протеста в поддержку демократии.

Полиция сообщила, что арестованы 230 человек в возрасте от 12 до 65 лет по обвинению в незаконных собраниях, нападении на сотрудника полиции и из-за отсутствия документов.

Кроме того, 18 человек были доставлены в больницы.

Во время протеста, полиция применила перцовые баллончики в отношении журналистов и активистов.

Напомним, демонстранты выступают против выдачи предполагаемых правонарушителей и преступников властям КНР, где некоторым может грозить смертная казнь.

Нынешние акции протеста стали самыми масштабными в Гонконге со времени передачи этой бывшей британской колонии Китая в 1997 году. По данным наблюдателей, максимальное количество протестующих достигало 1,7 млн человек.