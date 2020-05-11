Covid-19 Украина

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Полиция Гонконга арестовала более 200 человек после возобновившихся протестов

В понедельник власти Гонконга заявили, что арестовали 230 человек во время протестов, которые возобновились в выходные дни.

Понедельник, 11 мая 2020, 17:41

Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.

В воскресенье в Гонконге прошла акция протеста в поддержку демократии.

Полиция сообщила, что арестованы 230 человек в возрасте от 12 до 65 лет по обвинению в незаконных собраниях, нападении на сотрудника полиции и из-за отсутствия документов.
Кроме того, 18 человек были доставлены в больницы.

Во время протеста, полиция применила перцовые баллончики в отношении журналистов и активистов.

Напомним, демонстранты выступают против выдачи предполагаемых правонарушителей и преступников властям КНР, где некоторым может грозить смертная казнь.

Нынешние акции протеста стали самыми масштабными в Гонконге со времени передачи этой бывшей британской колонии Китая в 1997 году. По данным наблюдателей, максимальное количество протестующих достигало 1,7 млн человек.

  • Власти Китая 6 августа провели масштабную тренировку для более чем 12 тысяч правоохранителей в городе Шэньчжэнь, который граничит с Гонконгом. Полицейские тренировались разгонять акции протеста.
  • 14 августа полиция Гонконга выпустила слезоточивый газ по сотням протестующих, которые собрались возле полицейского участка в жилом районе Шам Шуй По в Коулуне.
  • Американский лидер Дональд Трамп заявлял, что, по данным американской разведки, правительство Китая стягивает войска на границу с Гонконгом.
  • 1 октября полиция Гонконга подстрелила молодого протестующего.
Теги: протесты, Гонконг

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