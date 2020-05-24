В Гонконге прошла демонстрация против закона о национальной безопасности, который инициирует Китай.

Об этом идет речь в материале американской медиакомпании CNN.

В воскресенье, 24 мая, в Гонконге прошла акция против предложенного закона о национальной безопасности.

Полиция разогнала протест, используя слезоточивый газ.

На улицы Гонконга вышли тысячи протестующих.

Менее через полчаса после начала демонстрации полиция применила слезоточивый газ. В ответ протестующие бросали в полицию камни и подручные предметы.

Отмечается, что акция не была санкционирована. Кроме того, в Гонконге продолжаю действовать ограничения в связи с коронавирусом, которые, в частности, запрещают собираться группами, более 8 человек.