Об этом идет речь в материале американской медиакомпании CNN.
В воскресенье, 24 мая, в Гонконге прошла акция против предложенного закона о национальной безопасности.
Полиция разогнала протест, используя слезоточивый газ.
На улицы Гонконга вышли тысячи протестующих.
Менее через полчаса после начала демонстрации полиция применила слезоточивый газ. В ответ протестующие бросали в полицию камни и подручные предметы.
Отмечается, что акция не была санкционирована. Кроме того, в Гонконге продолжаю действовать ограничения в связи с коронавирусом, которые, в частности, запрещают собираться группами, более 8 человек.
- Власти Китая 6 августа провели масштабную тренировку для более чем 12 тысяч правоохранителей в городе Шэньчжэнь, который граничит с Гонконгом. Полицейские тренировались разгонять акции протеста.
- 14 августа полиция Гонконга выпустила слезоточивый газ по сотням протестующих, которые собрались возле полицейского участка в жилом районе Шам Шуй По в Коулуне.
- Американский лидер Дональд Трамп заявлял, что, по данным американской разведки, правительство Китая стягивает войска на границу с Гонконгом.
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