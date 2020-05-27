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Полиция Гонконга стреляла по протестующим перцовыми патронами

В Гонконге возобновились массовые демонстрации против рассмотрения китайского законопроекта о национальной безопасности Гонконга, полиция использовала перцовые патроны для разгона демонстрантов.

Среда, 27 мая 2020, 12:21

Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.

В среду, в Гонконге возобновились демонстрации против закона о национальной безопасности Гонконга, который предлагают власти Китая.

Поскольку напряженность возросла, вокруг Законодательного совета Гонконга были развернуты подразделения ОМОН, чтобы сдержать протестующих, которые планировали собраться там во время обсуждения законопроекта.

Для разгона протестующих полиция использовала перцовые патроны.

Протесты в Гонконге: тысячи участников, десятки задержанных | Euronews

Напомним, на материковом Китае законы о национальной безопасности использовались для преследования правозащитников, адвокатов, журналистов и борцов за демократию.

Предлагаемый закон был встречен с возмущением в городе и со стороны международного сообщества.

В среду ожидается еще один протест, поскольку законодатели Гонконга соберутся для обсуждения предлагаемого закона.

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Теги: протесты, Гонконг, Китай

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