Полиция Гонконга стреляла по протестующим перцовыми патронами

Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.
В среду, в Гонконге возобновились демонстрации против закона о национальной безопасности Гонконга, который предлагают власти Китая.
Поскольку напряженность возросла, вокруг Законодательного совета Гонконга были развернуты подразделения ОМОН, чтобы сдержать протестующих, которые планировали собраться там во время обсуждения законопроекта.
Для разгона протестующих полиция использовала перцовые патроны.
Напомним, на материковом Китае законы о национальной безопасности использовались для преследования правозащитников, адвокатов, журналистов и борцов за демократию.
Предлагаемый закон был встречен с возмущением в городе и со стороны международного сообщества.
В среду ожидается еще один протест, поскольку законодатели Гонконга соберутся для обсуждения предлагаемого закона.
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