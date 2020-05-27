Полиция Гонконга стреляла по протестующим перцовыми патронами

В Гонконге возобновились массовые демонстрации против рассмотрения китайского законопроекта о национальной безопасности Гонконга, полиция использовала перцовые патроны для разгона демонстрантов.

Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.

В среду, в Гонконге возобновились демонстрации против закона о национальной безопасности Гонконга, который предлагают власти Китая.

Поскольку напряженность возросла, вокруг Законодательного совета Гонконга были развернуты подразделения ОМОН, чтобы сдержать протестующих, которые планировали собраться там во время обсуждения законопроекта.

Для разгона протестующих полиция использовала перцовые патроны.