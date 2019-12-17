После столкновений между протестующими и правоохранителями под Верховной Радой трем активным участникам будет объявлено о подозрении.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

“Из-за стычек у Верховной Рады Украины следователи готовят подозрения трем лицам, которые нанесли значительные телесные повреждения другим участникам митинга и правоохранителям. Правоохранители собирают и анализируют все фото- и видеоматериалы для предоставления правовой оценки действий других участников события”, – говорится в заявлении.

В полиции добавили, что от действий одного из протестующих серьезно пострадал боец Национальной гвардии Кулинко Ю.В. Ему в голову бросили кусок брусчатки.

Напомним, правоохранители открыли уголовное производство из-за столкновений возле Верховной Рады Украины и задержали 26 человек.