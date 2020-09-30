Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В правоохранительных органах уточнили, что сотрудники полиции в течение пяти дней перехватили четыре парусника одной преступной группировки. Во время операции были задержаны девять россиян и два болгарина, которые являются членами этой преступной организации.
В национальной полиции отметили, что расследование по данному делу началось еще в марте 2019 года. Прошедшая операция является крупнейшей в истории Испании операцией “по борьбе с незаконным перемещением гашиша по морю”, добавили в ведомстве.
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