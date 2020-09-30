Национальная полиция Испании в сентябре провела масштабную операцию по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, в ходе которой было изъято 35 тонн гашиша.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В правоохранительных органах уточнили, что сотрудники полиции в течение пяти дней перехватили четыре парусника одной преступной группировки. Во время операции были задержаны девять россиян и два болгарина, которые являются членами этой преступной организации.

В национальной полиции отметили, что расследование по данному делу началось еще в марте 2019 года. Прошедшая операция является крупнейшей в истории Испании операцией “по борьбе с незаконным перемещением гашиша по морю”, добавили в ведомстве.