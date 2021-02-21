Об этом сообщает телеканал CNN.
Для разгона демонстрантов полиция также использовала слезоточивый газ.
“20 человек были ранены и двое погибли”, – сказал Ко Аунг, лидер добровольческой службы экстренной помощи Парахита Дархи. Другой источник сообщает о 30-ти раненых.
В пятницу от ранения в голову умерла молодая женщина. Она стала первой официальной жертвой продемократических протестов, которые уже продолжаются в течение нескольких недель.
Протесты и движения гражданского неповиновения против военного переворота 1 февраля стали крупнейшими за последние десятилетия: тысячи людей призывают освободить Су Чжи из-под стражи и вернуть власть под гражданский контроль.
Ассоциация помощи политическим заключенным заявила, что с 1 февраля подтвердила 569 арестов.
В 2011 году военные начали проводить реформы в страну, избавившись от власти череды безжалостных диктаторов. В 2015 году состоялись демократические выборы и было сформировано первое гражданское правительство с 1962 года.
Facebook в воскресенье, 21 февраля, удалил страницу вооруженных сил Мьянмы в соответствии со своими стандартами, запрещающими подстрекательство к насилию.
- Напомним, 1 февраля вооруженные силы Мьянмы захватили власть в результате переворота против демократически избранного правительства Аунг Сан Су Чжи, которая была задержана вместе с другими лидерами ее партии “Национальная лига за демократию (НЛД)”. Задержания произошли после нескольких дней эскалации напряженности между гражданским правительством и военными.
- Вооруженные силы Мьянмы, захватившие власть в стране после ареста ее руководителей, заявили о планах провести новые выборы.
- 7 февраля стало известно, что в Мьянме военные отключили доступ к Facebook, Twitter и Instagram. Тем не менее это не помешало десяткам тысяч жителей страны выйти на протесты.