Накануне полиция Мьянмы открыла огонь по протестующим в Мандалае, в результате чего погибли по меньшей мере двое.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Для разгона демонстрантов полиция также использовала слезоточивый газ.

“20 человек были ранены и двое погибли”, – сказал Ко Аунг, лидер добровольческой службы экстренной помощи Парахита Дархи. Другой источник сообщает о 30-ти раненых.

В пятницу от ранения в голову умерла молодая женщина. Она стала первой официальной жертвой продемократических протестов, которые уже продолжаются в течение нескольких недель.

Протесты и движения гражданского неповиновения против военного переворота 1 февраля стали крупнейшими за последние десятилетия: тысячи людей призывают освободить Су Чжи из-под стражи и вернуть власть под гражданский контроль.

Ассоциация помощи политическим заключенным заявила, что с 1 февраля подтвердила 569 арестов.

В 2011 году военные начали проводить реформы в страну, избавившись от власти череды безжалостных диктаторов. В 2015 году состоялись демократические выборы и было сформировано первое гражданское правительство с 1962 года.

Facebook в воскресенье, 21 февраля, удалил страницу вооруженных сил Мьянмы в соответствии со своими стандартами, запрещающими подстрекательство к насилию.