Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Материалы дела должны быть переданы в Государственное бюро расследований
“По факту применения силы полицейскими при задержании назначено служебное расследование, материалы которого будут переданы в Государственное бюро расследований”, – сказано в сообщении.
Как сообщает корреспондент #Букв с места событий, после потасовки между протестующими и правоохранителями в судебном заседании был перерыв, во время которого Сергей Стерненко выходил на улицу из здания суда, чтобы пообщаться со своей девушкой и активистами.
После перерыва судебное заседание снова возобновилось.
- У здания Шевченковского суда Киева, где проходит заседание по делу Сергея Стерненко, произошли столкновения активистов с полицейскими.