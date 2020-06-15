В полиции начали служебное расследование из-за столкновений правоохранителей с активистами у здания Шевченковского суда, где судят Сергея Стерненко.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Материалы дела должны быть переданы в Государственное бюро расследований

“По факту применения силы полицейскими при задержании назначено служебное расследование, материалы которого будут переданы в Государственное бюро расследований”, – сказано в сообщении.

Как сообщает корреспондент #Букв с места событий, после потасовки между протестующими и правоохранителями в судебном заседании был перерыв, во время которого Сергей Стерненко выходил на улицу из здания суда, чтобы пообщаться со своей девушкой и активистами.

После перерыва судебное заседание снова возобновилось.