Полиция назвала имя подозреваемого во взрыве в Нэшвилле

Об этом сообщает агентство Reuters.
Судебно-медицинские эксперты ФБР сопоставили образцы ДНК, извлеченные с места происшествия, с образцами ДНК Энтони К. Уорнера, чей дом в соседней Антиохии правоохранители обыскали в субботу.
“Мы пришли к выводу, что злоумышленником является мужчина по имени Энтони Уорнер, и он присутствовал при взрыве автомобиля в районе Нэшвилла, и это он погиб в результате взрыва фургона”, – сообщил Дональд Кокран, прокурор США в Среднем округе Теннесси.
Официальные лица заявили, что еще слишком рано говорить о мотивах преступления подозреваемого.
Фургон Уорнера, припаркованный на центральной улице крупнейшего города Теннесси, взорвался на рассвете в пятницу.
В результате взрыва в самом центре американской столицы музыки кантри пострадали три человека и были повреждены витрины магазинов, кафе, в том числе коммутационный центр AT&T, что привело к нарушению работы мобильных, интернет- и телевизионных услуг в центральном Теннесси и некоторых частях четырех других штатов.
Повреждение коммутационного центра было настолько значительным, что командам AT&T пришлось просверлить в обломках отверстия для доступа, чтобы подключить генераторы к критически важному оборудованию, а также выкачать воду из подвала.
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