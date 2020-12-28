Covid-19 Украина

обновлено 28.12.2020 в 08:02

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Полиция назвала имя подозреваемого во взрыве в Нэшвилле

63-летний подозреваемый во взрыве, который прогремел в американском городе Нэшвилл рождественским утром, погиб в результате взрыва его фургона.

Понедельник, 28 декабря 2020, 08:26

Об этом сообщает агентство Reuters.

Судебно-медицинские эксперты ФБР сопоставили образцы ДНК, извлеченные с места происшествия, с образцами ДНК Энтони К. Уорнера, чей дом в соседней Антиохии правоохранители обыскали в субботу.

“Мы пришли к выводу, что злоумышленником является мужчина по имени Энтони Уорнер, и он присутствовал при взрыве автомобиля в районе Нэшвилла, и это он погиб в результате взрыва фургона”, – сообщил Дональд Кокран, прокурор США в Среднем округе Теннесси.

Официальные лица заявили, что еще слишком рано говорить о мотивах преступления подозреваемого.

Фургон Уорнера, припаркованный на центральной улице крупнейшего города Теннесси, взорвался на рассвете в пятницу.

В результате взрыва в самом центре американской столицы музыки кантри пострадали три человека и были повреждены витрины магазинов, кафе, в том числе коммутационный центр AT&T, что привело к нарушению работы мобильных, интернет- и телевизионных услуг в центральном Теннесси и некоторых частях четырех других штатов.

Повреждение коммутационного центра было настолько значительным, что командам AT&T пришлось просверлить в обломках отверстия для доступа, чтобы подключить генераторы к критически важному оборудованию, а также выкачать воду из подвала.

Теги: взрыв, Нешвілл, США

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