Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.
28 июля в Мариуполе Донецкой области неизвестный с топором ворвался в синагогу — ранил охранника и бросил в сторону здания банки с фекалиями, песком и неизвестным веществом.
Сейчас полиция разыскивает мужчину.
Последний раз его видели 29 июля года вблизи поселка Виноградное в Мариуполе. Он был одет в черные спортивные брюки и черную пайту с длинным рукавом. Двигался в сторону с. Сопино с хозяйственной клетчатой сумкой.
- Ранее в посольстве США в Украине отреагировали на нападение на синагогу, которое произошло в Мариуполе.