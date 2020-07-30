Цезарь Юлий-Галарьирогайлальирозр Ильич, 1991 года рождения, обоснованно подозревается в нападении на работника синагоги в Мариуполе.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

28 июля в Мариуполе Донецкой области неизвестный с топором ворвался в синагогу — ранил охранника и бросил в сторону здания банки с фекалиями, песком и неизвестным веществом.

Сейчас полиция разыскивает мужчину.

Последний раз его видели 29 июля года вблизи поселка Виноградное в Мариуполе. Он был одет в черные спортивные брюки и черную пайту с длинным рукавом. Двигался в сторону с. Сопино с хозяйственной клетчатой сумкой.