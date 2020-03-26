Нацполиция имеет возможность для отслеживания передвижения украинцев через операторов мобильной связи, но не будет делать этого в условиях чрезвычайной ситуации из-за эпидемии коронавируса.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Министр пояснил, что такая возможность у Нацполиции есть, но использовать ее не будут в виду того, что это – нарушение конституционных прав и свобод граждан.

“Я сейчас слышу и читаю в прессе, что кто-то из моих заместителей сказал, что вот мы готовы по телефонным пинам, по телефонным IP контролировать передвижение человека. Мы готовы. Но это нарушение конституционных прав. Пока не введен режим чрезвычайного положения – никто по телефону не будет отслеживать перемещение каждого человека”, – сказал он.

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На видео с 05:55

При этом, если в стране будет введено чрезвычайное положение, можно будет говорить о таком отслеживании.

Аваков добавил, что полиция сейчас использует к нарушителям режима карантина только административные механизмы – штрафы и протоколы.