Представитель Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко заявил, что за хождение украинцев по улицам без медицинских масок, а также за приготовление шашлыков на природе – не есть основанием для штрафа.

Об этом он сказал в эфире hromadske.

Он пояснил, что маска, как и запрет на приготовление шашлыков – это рекомендации государства.

В случае нарушения таких правил полиция может только провести профилактическую беседу, не более. То есть за хождение без маски, равно как и за приготовление шашлыков на природе, органы МВД штрафовать украинцев не могут.

“Профилактические беседы – это один из главных инструментов соблюдения требований карантина, который безусловно используют органы правопорядка”, – сказал Шевченко.

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На видео с 1 часа 33 мин

“Пока нет, но не исключено, что в будущем может быть”, – отметил Шевченко, комментируя вопрос штрафов.

Также он рассказал, что по состоянию на утро 30 марта правоохранители составили почти 2 тыс. административных протоколов о нарушении правил карантина.

Стоит напомнить, что за нарушение правил карантина, а также санитарно-гигиеничных и санитарно-противоэпидемических правил и норм, украинцам грозят штрафы на сумму от 17 до 34 тысяч гривен. Для должностных лиц за такие же нарушения штрафы будут выше – от 34 до 170 тысяч гривен. Такие меры предусмотрены статьей 44-3 Кодекса об административных правонарушениях.