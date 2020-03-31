Об этом он сказал в эфире hromadske.
Он пояснил, что маска, как и запрет на приготовление шашлыков – это рекомендации государства.
В случае нарушения таких правил полиция может только провести профилактическую беседу, не более. То есть за хождение без маски, равно как и за приготовление шашлыков на природе, органы МВД штрафовать украинцев не могут.
“Профилактические беседы – это один из главных инструментов соблюдения требований карантина, который безусловно используют органы правопорядка”, – сказал Шевченко.
На видео с 1 часа 33 мин
“Пока нет, но не исключено, что в будущем может быть”, – отметил Шевченко, комментируя вопрос штрафов.
Также он рассказал, что по состоянию на утро 30 марта правоохранители составили почти 2 тыс. административных протоколов о нарушении правил карантина.
Стоит напомнить, что за нарушение правил карантина, а также санитарно-гигиеничных и санитарно-противоэпидемических правил и норм, украинцам грозят штрафы на сумму от 17 до 34 тысяч гривен. Для должностных лиц за такие же нарушения штрафы будут выше – от 34 до 170 тысяч гривен. Такие меры предусмотрены статьей 44-3 Кодекса об административных правонарушениях.
- Ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал правоохранителей отслеживать нарушителей карантина в столице и штрафовать их.
- Кабинет Министров Украины усилил ограничительные меры, направленные на борьбу с коронавирусом. Так, медучреждения получат право в обязательном порядке проводить осмотр и госпитализацию тех, у кого подозревают COVID-19.