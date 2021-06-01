Близько 200 дітей були захоплені в ході останнього викрадення на півночі Нігерії. Їх розшукує поліція, оскільки платити викуп влада країни не збирається.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Діти були викрадені в ході рейду в ісламській школі в північно-центральному штаті Нігер в неділю.

Поліція намагалася відстежити маршрут, по якому викрадачі їхали з дітьми, над цим районом також пролітав військовий літак, щоб спробувати виявити їх.

Заступник губернатора Ахмед Мохаммед Кетсо повідомив, що уряд штату переслідує викрадачів і робляться спроби встановити їх особу.

“Ми не будемо платити викуп викрадачам. Ми намагаємося вести переговори, щоб побачити, як ми можемо безпечно повернути їх назад”, – сказав він.

За словами Кетсо, в школах регіону в якості посилених заходів безпеки розмістили поліцейських.

З грудня минулого року понад 700 дітей були викрадені з метою викупу збройними групами після рейдів на школи і університети на півночі Нігерії. Уряд заперечує виплату викупу, але, як багато хто вважає, вони все ж платять.

Президент Мухаммаду Бухарі у вівторок засудив викрадення і закликав органи безпеки забезпечити негайне звільнення дітей.