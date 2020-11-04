Полиция Нью-Йорка пообещала проявлять "нулевую терпимость" к протестующим, которые попытаются спровоцировать насилие в городе после выборов президента США

Про це повідомляє телеканал NY1.

“Люди будут арестованы, если они будут уничтожать собственность, грабить магазины. Если они атакуют кого-либо, они будут арестованы”, — заявила глава патрульной службы Нью-Йорка Хуанита Холмс.

По ее словам, полиция будет проявлять к вандалам и погромщикам “нулевую терпимость”.

Холмс добавила, что все силы правопорядка в Нью-Йорке находятся в режиме готовности и они не будут нуждаться в подкреплениях.

В свою очередь, глава управления полиции Нью-Йорка Теренс Монахан сообщил, что в настоящее время в мегаполисе царит спокойная атмосфера, а серьезных инцидентов пока удается избегать.

Мирные протесты, напротив, правоохранители намерены защищать от любых угроз, отметил Монахан.

Ранее #Буквы рассказывали, что специальные рабочие баррикадируют Белый дом накануне президентских выборов в США.