Про це повідомляє телеканал NY1.
“Люди будут арестованы, если они будут уничтожать собственность, грабить магазины. Если они атакуют кого-либо, они будут арестованы”, — заявила глава патрульной службы Нью-Йорка Хуанита Холмс.
По ее словам, полиция будет проявлять к вандалам и погромщикам “нулевую терпимость”.
Холмс добавила, что все силы правопорядка в Нью-Йорке находятся в режиме готовности и они не будут нуждаться в подкреплениях.
В свою очередь, глава управления полиции Нью-Йорка Теренс Монахан сообщил, что в настоящее время в мегаполисе царит спокойная атмосфера, а серьезных инцидентов пока удается избегать.
Мирные протесты, напротив, правоохранители намерены защищать от любых угроз, отметил Монахан.
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