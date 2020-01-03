Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Как сообщалось ранее,2 января, правоохранители провели следственный эксперимент в деле об убийстве Павла Шеремета. Во время эксперимента правоохранители воссоздают события ночи перед убийством журналиста. В частности, маршрут мужчины и женщины, которых зафиксировали камеры видеонаблюдения возле автомобиля журналиста в момент крепления взрывчатки к автомобилю Шеремета и поблизости места преступления.

При этом извещение о том, что следственный эксперимент будет проведен в этот день, адвокатам пришло за час до его начала. В связи с этим на месте смог присутствовать только защитник Юлии Кузьменко, которая, как считает следствие, крепила взрывчатку к автомобилю журналиста. В полиции факт несвоевременного извещения адвокатов отрицают.

“О проведении следственных экспериментов также заблаговременно проинформированы защитников трех подозреваемых. Однако свое участие в проведении следственных экспериментов подтвердил только адвокат подозреваемого Юлии Кузьменко. … Поэтому в ночь на 3 января 2020 года с подозреваемым Юлией Кузьменко и его защитником Владиславом Добошем проведен следственный эксперимент: каких-либо жалоб, заявлений и ходатайств о нарушениях во время следственного действия от них не поступало”, — говорится в сообщении НПУ.

Другой фигурант дела — Андрей Антоненко — от участия в эксперименте отказался по причине отсутствия защитников. К концу следственного эксперимента к месту его проведения успел прибыть один из адвокатов — Станислав Кулик. В полиции заявили, что адвокат отказался от участия его подзащитного в эксперименте “в категорической форме”, а также обвинили его в препятствовании проведения следственных действий.

“В то же время подозреваемый Андрей Антоненко от проведения следственного эксперимента отказался, мотивируя свой отказ отсутствием его защитников. Однако после привлечения для защиты его прав защитника из центра по предоставлению бесплатной правовой помощи на место проведения следственных действий таки прибыл адвокат подозреваемого, который в категорической форме отказался от проведения следственного эксперимента. При этом он начал препятствовать проведению следственного действия с Юлией Кузьменко: все это зафиксировано на видеозаписи следственного эксперимента”, — заявили в полиции.

В то же время юрист Маси Найем, который присутствовал вместе с Куликом на следственном эксперименте, подчеркнул, что адвоката не подпускали к месту его проведения по указанию следователя.

“Кстати … Вчера была интересная история. Адвоката Андрея не пускали на место проведения следственного эксперимента. Но журналистов – пускали. Это было личное указание старшего следователя по делу. Чудеса”, — написал Найем в Facebook.

Также юрист сообщил, что из трех адвокатов Антоненко только одному — Кулику — сообщили о проведении следственного эксперимента.

“Напомню, что один из трех адвокатов получил информацию о проведении эксперимента в час, а другой вообще не получил никаких сообщений состоянию на 20:00”, — добавил Найем.

Юрист объяснил, что такие действия следователей нарушают Уголовно-процессуальный Кодекс.

Помимо этого, в полиции отметили, что третья фигурантка дела — медсестра Яна Дугарь, которая, по информации следствия, вела “разведку” вокруг места преступления — от дачи показаний и проведения следственного эксперимента отказалась. Причины ее отказа не сообщаются, а ее адвокаты не комментировали инцидент публично.

Напомним, 12 декабря сотрудники Национальной полиции задержали фигурантов дела об убийстве в 2016 году журналиста Павла Шеремета. В ночь на 14 декабря Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца без права на залог военного и музыканта Андрея Антоненко (ник Riffmaster). Его подозревают в организации убийства. Также арестовали на 2 месяца детского врача Юлию Кузьменко, которая якобы прикрепила взрывное устройство к автомобилю Павла Шеремета. Медсестру Яну Дугарь, которая, как считает следствие, вела разведку возле места преступления, поместили под круглосуточный домашний арест.