Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве.
Сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение массовых акций, в том числе под зданием Кабинета Министров Украины.
В полиции заявляют, что в связи с анонсированными протестными акциями для обеспечения общественной безопасности и порядка сотрудники столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии, бойцы ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на усиленное дежурство.
“Организаторы митинга анонсировали привлечения автотранспорта к проведению акции”, – отметили в полиции, подчеркнув, что было принято решение ограничить дорожное движение по отдельным улицам в центре города.
- Ранее сообщалось, что в центре Киева с самого утра предприниматели перекрыли улицу Грушевского, требуя от власти разрешить им возобновить свою деятельность.
- 29 апреля под зданием Кабинета Министров, где проходила акция протеста предпринимателей, произошла стычка с правоохранителями. Полиции пришлось применить слезоточивый газ.
- Во Львове представители малого бизнеса провели акцию протеста против карантина.