В центре Киева на некоторых улицах полиция ограничила движение транспорта из-за запланированного митинга малых и средних предпринимателей под стенами Кабинета Министров.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве.

Сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение массовых акций, в том числе под зданием Кабинета Министров Украины.

В полиции заявляют, что в связи с анонсированными протестными акциями для обеспечения общественной безопасности и порядка сотрудники столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии, бойцы ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на усиленное дежурство.

“Организаторы митинга анонсировали привлечения автотранспорта к проведению акции”, – отметили в полиции, подчеркнув, что было принято решение ограничить дорожное движение по отдельным улицам в центре города.