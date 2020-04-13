Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что из-за вчерашнего скопления людей в храмах полиция оштрафовала трех священников.

Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

“О вчерашнем скоплении людей в ряде церквей. Безответственность и неуважение к человеческому здоровью не имеет к Богу никакого отношения! Церковникам в 3-х случаях полицией оформлены админштрафы. Еще по 12-ти – материалы изучаются. У нас свобода совести, но имейте же совесть!” – подчеркнул Аваков.