Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.
“О вчерашнем скоплении людей в ряде церквей. Безответственность и неуважение к человеческому здоровью не имеет к Богу никакого отношения! Церковникам в 3-х случаях полицией оформлены админштрафы. Еще по 12-ти – материалы изучаются. У нас свобода совести, но имейте же совесть!” – подчеркнул Аваков.
- 12 апреля, в Вербное воскресенье, по всей Украине украинцы приходили в церкви и святили вербу, несмотря на призывы властей придерживаться карантина, введенного из-за коронавируса.