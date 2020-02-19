Нацполиция открыла дело по заявлению народного депутата Андрея Деркача о том, что Центр противодействия коррупции якобы участвовал в возможном хищении международной помощи.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Деркач отметил, что если дело будет доведено Нацполицией до логичного завершения, Шерембею и Шабунину грозит от 7 до 12 лет заключения.

“В частности, они организовали схему по расхищению средств международной технической помощи через созданную Шерембеем БО “Всеукраинская сеть людей, которые живут с ВИЧ/СПИД” (ВЖЛ). В 2015–2017 гг. через подконтрольные ВЖЛ структуры прошло 142,9 млн долларов США”, – заявил Деркач.

По его словам, также есть информация о том, что Шерембей и Шабунин лоббировали интересы коммерческих компаний при закупке медицинского оборудования и лекарств.

“Часть этих компаний – с признаками фиктивности и с отрицательной деловой репутацией”, – сообщил народный депутат.

По мнению Деркача, США должны помочь в расследовании этого дела.

“Поскольку использовались деньги правительства США, считаю, что следствие должно воспользоваться возможностями международно-правовой помощью в рамках существующих договоров”, – резюмировал депутат.

Глава ЦПК Виталий Шабунин на своей странице в Facebook отреагировал на открытие дела в шутливой манере.

“Вот ничему их история не учит”, – написал он.

“Арсен Борисович [Аваков], признаюсь. Деньги закопал в огороде. На полуметровой глубине. Пачками. Надо обязательно при обыске все перекопать”, – написал он в комментариях.

Позже в ЦПК заявили, что таким образом полиция хочет получить разрешение суда на следственные действия против организации.

В организации считают, что депутат “придумал” эту схему. В заявлении говорится, что “ни ЦПК, ни какой-либо член организации никогда не получали даже примерно таких сумм средств за более чем восемь лет существования”.

В ЦПК заявили, что обратятся в правоохранительные органы из-за заведомо ложного, по мнению активистов, заявления Деркача о преступлении.

“Данные, которые Деркач написал в посте, является абсолютной ложью. Прогнозируем, что следующими шагами может стать блокировка работы организации: негласные следственные действия, начало проверок, аресты через суды счетов и изъятие документов, необходимых для деятельности. Для министра внутренних дел Арсена Авакова фабрикации дел – не в новинку. Оставляя Авакова в должности президент Зеленский разделяет с ним ответственность за преследование активистов”, – заявил глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

В ГПК считают, что если в ближайшее время в этом производстве не будут представлены основательные доказательства и подозрения, то министр Аваков наконец-то должен уйти с должности.

“Ведь это раз засвидетельствует о фальсификации очередного дела и сознательном давлении на активистов, которые критикуют министра. Напомним, что предыдущие сфальсифицированные против ЦПК дела по подобным обстоятельствам были закрыты, но следствие также начиналось с заведомо ложными заявлениями нардепов”, – заявили в организации.