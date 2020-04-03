В Херсонской области правоохранители открыли производство за нарушение правил передачи тела женщины, умершей от коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Уточняется, что в больницу Олешковского района была госпитализирована 68-летняя пациентка с пневмонией, которая, к сожалению в последствии умерла.

Сообщается, что сотрудники районной больницы нарушили правила предотвращения эпидемических и других инфекционных болезней, передав родным тело женщины для погребения и не дождавшись при этом результатов тестирования на коронавирус COVID-19.

В итоге у умершей подтвердился коронавирус.

При этом тело женщины уже было погребено без соблюдения правил по ликвидации последствий медико-биологической ситуации природного характера, что могло повлечь за собой дальнейшее распространение заболевания.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье “Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений”. Медикам может угрожать до 3 лет лишения свободы.

Также сейчас устанавливается круг лиц, которые контактировали с женщиной до ее смерти, а также присутствовали на ее похоронах. Граждане должны будут пройти обследование и находиться на самоизоляции по месту жительства на протяжении двух недель.