Об этом сообщает пресс-служба министерства в Facebook.
“Вчера, 20 февраля, 24 наиболее агрессивных гражданина были локализованы из толпы и доставлены в территориальные отделения Нацполиции. Все лица идентифицированы, на период досудебного расследования 23 задержанных отпустили домой, еще одно лицо пребывает под стражей”, – говорится в сообщении.
Уточняется, что в данный момент продолжаются следственные действия.
“Правоохранители Полтавской области несут службу в усиленном варианте и охраняют санаторий, куда заселили эвакуированных. Ежесуточно на патрулировании пребывает 200 правоохранителей, как полицейских, так и гвардейцев”, – сказано в сообщении.
Напомним, 20 февраля эвакуированные из охваченного коронавирусом Уханя граждане Украины и иностранцы прибыли в медицинское учреждение “Новые Санжары” в Полтавской области. Автобусы заезжали в санаторий сквозь клубы дыма от покрышек и под крики местных жителей. Митингующие вели себя агрессивно и пытались забросать автобусы камнями. В нескольких автобусах разбили стекло. Вдоль каждого автобуса выстроились ряды нацгвардийцев, которые сопровождали автобусы прямо до ворот санатория. Между протестующими в Новых Санжарах и правоохранителями были столкновения.
- По мнению медиаэксперта Института массовой информации Ирины Земляная “протестующие не столько против размещения эвакуированных людей на территории района, их возмущает полная секретность и отсутствие диалога со стороны должностных лиц”.
- Народный депутат от фракции “Слуги народа” Лиза Богуцкая собирала подписи под обращением к Службе безопасности Украины об открытии производства из-за протестов на фоне эвакуации украинцев из Китая. Также готовится обращение к генпрокурору и Государственному бюро расследований.
- В Новых Санжарах состоялось срочное заседание правительства с участием Премьер-министра Украины Алексея Гончарука.