В Министерстве внутренних дел рассказали, сколько правонарушителей было задержано по результатам столкновений в Новых Санжарах.

Об этом сообщает пресс-служба министерства в Facebook.

“Вчера, 20 февраля, 24 наиболее агрессивных гражданина были локализованы из толпы и доставлены в территориальные отделения Нацполиции. Все лица идентифицированы, на период досудебного расследования 23 задержанных отпустили домой, еще одно лицо пребывает под стражей”, – говорится в сообщении.

Уточняется, что в данный момент продолжаются следственные действия.

“Правоохранители Полтавской области несут службу в усиленном варианте и охраняют санаторий, куда заселили эвакуированных. Ежесуточно на патрулировании пребывает 200 правоохранителей, как полицейских, так и гвардейцев”, – сказано в сообщении.

Напомним, 20 февраля эвакуированные из охваченного коронавирусом Уханя граждане Украины и иностранцы прибыли в медицинское учреждение “Новые Санжары” в Полтавской области. Автобусы заезжали в санаторий сквозь клубы дыма от покрышек и под крики местных жителей. Митингующие вели себя агрессивно и пытались забросать автобусы камнями. В нескольких автобусах разбили стекло. Вдоль каждого автобуса выстроились ряды нацгвардийцев, которые сопровождали автобусы прямо до ворот санатория. Между протестующими в Новых Санжарах и правоохранителями были столкновения.