Об этом сообщает hromadske.
Автомобиль полиции стоит за селом Отрадовка. Полицейские останавливают все гражданские машины и сообщают водителям, что дальше проезд невозможен, пока не закончится обмен.
Пост выставили примерно за полтора-два часа до запланированного начала обмена. Сам пункт пропуска сегодня не работает.
Накануне спикер штаба операции Объединенных сил (ООС) Виталий Саранцев сообщил, что журналистов не допустят к месту проведения обмена.
“Мы не отказывали в аккредитации журналистов, потому что у нас нет таких полномочий. Штаб ООС не является организатором данного мероприятия (обмена удерживаемыми — ред.). Силы ООС лишь обеспечивают проведение мероприятия, но не организуют его”, — отметил пресс-секретарь.
По словам Саранцева, штабу сообщили, что фото- и видеоматериалы должен предоставить Офис президента Украины.
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