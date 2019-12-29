Сотрудники патрульной полиции перекрыли дорогу, ведущую на КПВВ "Майорское", где сегодня на 11:00 запланирован обмен заключенных между Украиной и террористическими "Л/ДНР".

Об этом сообщает hromadske.

Автомобиль полиции стоит за селом Отрадовка. Полицейские останавливают все гражданские машины и сообщают водителям, что дальше проезд невозможен, пока не закончится обмен.

Пост выставили примерно за полтора-два часа до запланированного начала обмена. Сам пункт пропуска сегодня не работает.

Накануне спикер штаба операции Объединенных сил (ООС) Виталий Саранцев сообщил, что журналистов не допустят к месту проведения обмена.

“Мы не отказывали в аккредитации журналистов, потому что у нас нет таких полномочий. Штаб ООС не является организатором данного мероприятия (обмена удерживаемыми — ред.). Силы ООС лишь обеспечивают проведение мероприятия, но не организуют его”, — отметил пресс-секретарь.

По словам Саранцева, штабу сообщили, что фото- и видеоматериалы должен предоставить Офис президента Украины.