Об этом сообщил глава полиции Киева Андрей Крищенко.
Он отметил, что уже поступило несколько сообщений о проведении мероприятий в центральной части города. Следовательно полицейские усилили меры безопасности в местах их проведения.
“Для обеспечения порядка на всех локациях проведения мероприятий будут патрулировать усиленные наряды правоохранителей. К обеспечению правопорядка мы привлекли представителей всех структурных подразделений, в том числе кинологов, взрывотехников и полицейских диалога. Чтобы не допустить каких-либо правонарушений, полицейские будут проводить превентивные меры, в частности выборочные проверки вещей и документов у граждан. Все запрещенные предметы, обнаруженные у граждан во время проверок, сразу изыматься, а их владельцам будет предоставляться правовая оценка. Учитывая это, прошу граждан с пониманием относиться к действиям правоохранителей, ведь такие превентивные меры направлены исключительно для обеспечения публичной безопасности и правопорядка и чтобы все запланированные мероприятия прошли спокойно”, – отметил Корищенко.
Полиция призывает организаторов и участников акции соблюдать нормы действующего законодательства и карантина и не нарушать общественный порядок.
“Одновременно информируем, что в связи с проведением мероприятий отдельными центральными улицами может быть ограничено дорожное движение. Поэтому просим водителей заранее планировать маршруты движения с учетом вышеупомянутой информации”, – добавили правоохранители.
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