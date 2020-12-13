Covid-19 Украина

обновлено 13.12.2020 в 23:02

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Полиция усиливает охрану Офиса президента: стала известна причина

Национальная полиция Украина сообщила об усилении мер безопасности у Офиса президента.

Воскресенье, 13 декабря 2020, 22:55

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в городе Киеве.

Отмечается, что доступ граждан к Офиса президента Украины не будет ограничиваться, однако правоохранители следят за правопорядком и проводят превентивные меры.

“Перед ОП оснащены праздничные локации, а также запланированы другие мероприятия. Учитывая это, полицейские усилили меры безопасности. Полиция диалога разъясняет требования правительства о необходимости соблюдения карантина, также проводятся поверхностные проверки. При этом доступ граждан на территорию не ограничен”, – говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 13 декабря, в день святого апостола Андрея Первозванного с главной елки страны сняли шляпы, вызвавший споры в обществе. Елку украсили огромной шляпой 1 декабря. Стоит отметить, что такое дизайнерское решение собрало  немало критики.

  • Ранее в Folk Ukraine объяснили, что символизирует шляпу, который вместо традиционной звезды украшает главную елку страны.
  • Позже в проекте Folk Ukraine, который занимается организацией новогодних и рождественских праздников в Киеве, заявили, что украшение в виде шляпы с главной елки страны уберут.
Теги: Офис Президента, Киев, охрана

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