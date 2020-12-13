Полиция усиливает охрану Офиса президента: стала известна причина

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в городе Киеве.

Отмечается, что доступ граждан к Офиса президента Украины не будет ограничиваться, однако правоохранители следят за правопорядком и проводят превентивные меры.

“Перед ОП оснащены праздничные локации, а также запланированы другие мероприятия. Учитывая это, полицейские усилили меры безопасности. Полиция диалога разъясняет требования правительства о необходимости соблюдения карантина, также проводятся поверхностные проверки. При этом доступ граждан на территорию не ограничен”, – говорится в сообщении.