Полиция усиливает охрану Офиса президента: стала известна причина

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в городе Киеве.
Отмечается, что доступ граждан к Офиса президента Украины не будет ограничиваться, однако правоохранители следят за правопорядком и проводят превентивные меры.
“Перед ОП оснащены праздничные локации, а также запланированы другие мероприятия. Учитывая это, полицейские усилили меры безопасности. Полиция диалога разъясняет требования правительства о необходимости соблюдения карантина, также проводятся поверхностные проверки. При этом доступ граждан на территорию не ограничен”, – говорится в сообщении.
Напомним, сегодня, 13 декабря, в день святого апостола Андрея Первозванного с главной елки страны сняли шляпы, вызвавший споры в обществе. Елку украсили огромной шляпой 1 декабря. Стоит отметить, что такое дизайнерское решение собрало немало критики.
- Ранее в Folk Ukraine объяснили, что символизирует шляпу, который вместо традиционной звезды украшает главную елку страны.
- Позже в проекте Folk Ukraine, который занимается организацией новогодних и рождественских праздников в Киеве, заявили, что украшение в виде шляпы с главной елки страны уберут.