Полицейские пришли с проверкой в ресторан "Велюр" нардепа от "Слуги народа" Николаю Тищенко, который, по информации журналистов, продолжает работать вопреки карантину.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

Ранее журналисты выяснили, что ресторан Николая Тищенко “Велюр”, расположенный на улице Льва Толстого в Киеве, продолжает работать во время карантина. Журналисты зафиксировали на видео, как в ресторан “Велюр” приезжают гости и проводят там по несколько часов. Среди гостей — народные депутаты и бизнесмены.

Как сообщили в главке, информацию, опубликованную журналистами, сотрудники Голосеевского управления полиции зарегистрировали в журнале Единого учета заявлений и во вторник, 28 апреля, посетили ресторан с целью проверки.

Сотрудник Голосеевского управления полиции Андрей Вернигора рассказал, что по прибытию администратор заведения открыл вход в ресторан и пустил полицейских внутрь. Посетителей внутри не было.

“В заведении посетителей не было. Там находилось несколько сотрудников. Мы разъяснили администратору ресторана нормы о соблюдении карантина и ответственность за его нарушение. Администратор написал объяснение и обязательства о запрете заведениям общественного питания принимать посетителей в период карантина”, — отметил полицейский.

Стоит отметить, что в случае, если ресторан продолжает работу во время карантина, руководству грозит административная ответственность за нарушение карантинных норм (статья 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях), за что предусматрен штраф на сумму от 17 до 34 тысяч гривен.

Кроме того, грозит и уголовная ответственность по статье 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений). За это правонарушение грозит до восьми лет лишения свободы.