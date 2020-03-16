Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева в Telegram.
Отмечается, что соответствующие рекомендации помогут обезопасить себя от распространения инфекции в столице и в Украине.
“С 17 марта рекомендуется без необходимости не передвигаться по городу, а также не покидать и не приезжать в столицу”, – говорится в сообщении.
В то же время, в патрульной полиции напомнили, что пока никаких решений о закрытии Киева на въезд или выезд не принималось.
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