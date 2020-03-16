Патрульная полиция Киева рекомендует гражданам воздержаться от передвижения по городу и за его пределами в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева в Telegram.

Отмечается, что соответствующие рекомендации помогут обезопасить себя от распространения инфекции в столице и в Украине.

“С 17 марта рекомендуется без необходимости не передвигаться по городу, а также не покидать и не приезжать в столицу”, – говорится в сообщении.

В то же время, в патрульной полиции напомнили, что пока никаких решений о закрытии Киева на въезд или выезд не принималось.