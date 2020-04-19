Об этом свидетельствует решение суда.
В материалах делах, частично обнародованных в решении суда накануне, сказано, что 7 апреля суд по просьбе полиции продлил сроки расследования до 11 июля.
Следователь указал, что планирует отработать на причастность к возможному преступлению Жигулина и его коллег.
С этой целью планируется их опросить, провести обыски в их домах, а также исследовать, есть ли в действиях Жигулина признаки преступления.
В полиции заявили, что не раз направляли Жигулину повестки.
Также в решении указали, что некий эксперт, исследовавший видео, не обнаружил в нем “признаков пропаганды культа насилия и жестокости”.
В комментарии #Буквам Жигулин подтвердил, что в материалах дела, которые вчера опубликовали, его обозначили, как”особу 9″. Но никаких повесток он так и не получал.
“В материалах дела, которые вчера обнародовали фигурирует Лицо _9, на момент правонарушения занимало должность руководителя Главного Департамента информполитики АПУ. Это моя должность при Президенте Петре Порошенко. Но никаких повесток я не получал. За весь этот период никто со мной не связывался”, – отметил он.
- Ранее в команде кандидата в президенты Владимира Зеленского прокомментировали смонтированное видео, которое как утверждается, появилось на Telegram-канале Петра Порошенко. Но сюжету ролика, Владимира Зеленского сбивает фура.
- Позже команда Зеленского заявила, что обратится в полицию из-за видеоролика.
- После этого правоохранители открыли уголовное производство по факту распространения видеоролика с участием кандидата в президенты Владимира Зеленского.