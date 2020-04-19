Национальная полиция планирует проверить экс-руководителя пресс-службы Администрации пятого президента Петра Порошенко Андрея Жигулина на причастность к видеоролику, где фура сбила Владимира Зеленского, на тот момент кандидата в президенты.

Об этом свидетельствует решение суда.

В материалах делах, частично обнародованных в решении суда накануне, сказано, что 7 апреля суд по просьбе полиции продлил сроки расследования до 11 июля.

Следователь указал, что планирует отработать на причастность к возможному преступлению Жигулина и его коллег.

С этой целью планируется их опросить, провести обыски в их домах, а также исследовать, есть ли в действиях Жигулина признаки преступления.

В полиции заявили, что не раз направляли Жигулину повестки.

Также в решении указали, что некий эксперт, исследовавший видео, не обнаружил в нем “признаков пропаганды культа насилия и жестокости”.

В комментарии #Буквам Жигулин подтвердил, что в материалах дела, которые вчера опубликовали, его обозначили, как”особу 9″. Но никаких повесток он так и не получал.

“В материалах дела, которые вчера обнародовали фигурирует Лицо _9, на момент правонарушения занимало должность руководителя Главного Департамента информполитики АПУ. Это моя должность при Президенте Петре Порошенко. Но никаких повесток я не получал. За весь этот период никто со мной не связывался”, – отметил он.