Об этом сообщается на странице группы Free Riff в Facebook.

“У юриста Андрея Антоненко прямо сейчас обыск! Детали позже”, – говорится в сообщении.

В решении суда о разрешении на обыск отмечается, что 4 января Маслов “по неизвестной следствию причине совершил вход на страницу Антоненко в социальной сети “Вконтакте” и мог уничтожить или изменить информацию, которая может представлять интерес в деле”.

“Обыск проводится с целью выявления и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления, отыскания орудия уголовного преступления или имущества, которое было добыто в результате его совершения, а также установления местонахождения разыскиваемых лиц”, – говорится в документе.

Информацию об обыске у Маслова также подтвердил адвокат Маси Найем.

“У Леонида Маслова сейчас проходит обыск. Основание: решение суда (Печерского) на соответствующее ходатайство следователя в связи с тем, что якобы он заходил в аккаунт Андрея Антоненко и мог удалить информацию. Проблема в том, что это действительно неправда. И это легко проверить. Напомню, Леонид постоянно освещал информацию по делу Риффмастера (Андрея Антоненко) и критиковал А. Авакова (министра внутренних дел Украины, – ред.)”, – написал он на своей странице в Facebook.

Как известно, в убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко. #Буквы собрали подробности убийства журналиста, которые прозвучали на брифинге МВД.

По версии следствия, организатором убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году якобы был музыкант и военнослужащий Андрей Антоненко, а исполнителем – волонтер и детский медик Юлия Кузьменко. В свою очередь Яна Дугарь, как предполагается, вела “разведку” перед преступлением — фотографировала камеры видеонаблюдения в округе.