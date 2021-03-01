Работники Департамента внутренней безопасности Нацполиции обнаружили коррупционную схему выдачи разрешений на приобретение, хранение и ношение разрешенных видов оружия. Это и охотничье огнестрельное нарезное, и гладкоствольное оружие, и так называемый "травмат" - устройство для отстрела резиновых пуль.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В связи с этим сегодня, 1 марта, глава Нацполиции Игорь Клименко подписал приказ о полном расформировании подразделений контроля за оборотом оружия. Все начальники территориальных подразделений полиции получили приказы опечатать архивы разрешительной службы.

“Мы не дадим недобросовестным бывшим работникам никакого шанса для обжалования своего увольнения в суде. Кроме того, все полученные материалы по этому преступлению будут переданы в Государственное бюро расследований. Мы в полном объеме будем способствовать всестороннему расследованию преступной схемы, пока не разоблачим всех причастных”, – отметил Игорь Клименко.

По его информации, разрешения выдавались с вопиющими нарушениями, иногда даже без участия гражданина, на которого оформлялось оружие. Объявления об оформлении оружия без документов продажные полицейские размещали в группах популярных мессенджеров. Полиция располагает информацией о более 2 тыс. случаев выдачи разрешений на оружие с грубыми нарушениями процедуры и законодательства, используя поддельные документы.

Внутренняя безопасность Нацполиции разоблачила девять сотрудников полиции, которые организовали схему и принимали в ней участие. Среди них – чиновники Центрального аппарата Национальной полиции и работники в регионах.

Со службы уволены четверо сотрудников Департамента превентивной деятельности в центральном аппарате полиции. В том числе – первый заместитель начальника профильного департамента и начальник разрешительной системы полиции. Также уволены пятеро ответственных сотрудников в регионах.

Кроме того, глава Нацполиции подчеркнул, что среди “заказчиков” этой услуги были работники правоохранительных органов, депутаты разных уровней и представители органов государственной власти.

“Сейчас завершается формирование нового подразделения с другими работниками, которые будут должным образом выполнять эту работу. В ближайшее время он будет представлен обществу. Каждое личное дело владельца оружия в Украине будет проверено отдельно по законности получения разрешения. Более двух тысяч разрешений, выданных с нарушениями, будут аннулированы, а оружие – изъято”, – говорится в сообщении.