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Полиция начала производство из-за прорыва трубы возле Ocean Plaza в Киеве

Правоохранители открыли уголовное производство из-за прорыва теплосети возле ТРЦ Ocean Plaza в Киеве.

Вторник, 14 января 2020, 13:51

Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве.

Отмечается, что в результате происшествия пострадали 10 человек, из которых 7 госпитализированы в больницу. Сейчас на месте работают профильные службы, полицейские обеспечивают охрану места происшествия.

Следователи Голосеевского управления полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 270-1 (Умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства) Уголовного кодекса Украины, однако по согласованию с Киевской местной прокуратурой № 1, уголовное производство было переквалифицировано на ч. 1 ст. 275 (Нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) УКУ.

Санкция статьи предусматривает штраф от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового.

  • Ранее сообщалось, что в результате прорыва теплотрассы возле ТРЦ Ocean Plaza 9 человек получили ожоги. На дороге возле ТРЦ из-за горячей воды образовалась глубокая яма.
Теги: Ocean Plaza, уголовное производство, полиция

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