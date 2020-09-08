Об этом сообщили в пресс-службе главка.

Как сообщалось ранее, бывшего украинского политзаключенного Владимира Балуха жестоко избили в Киеве в ночь на 8 сентября. Его в бессознательном состоянии в столичном “Гидропарк” нашла женщина, которая вызвала врачей. Это произошло только утром. Сейчас известно, что у Балуха сломаны ключица и рука, а также тяжелая черепно-мозговая травма. Днем 8 сентября его прооперировали и перевели в отделение реанимации. Состояние — тяжелое.

Столичная больница передала информацию о нападении в Нацполицию. Там уверяют, что делом занимаются “наиболее опытные и высококвалифицированные работники”.

Сейчас инцидент квалифицирован как разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах или совершенный организованной группой, или соединенный с причинением тяжких телесных повреждений (ч. 4 ст. 187 УК).

Предварительно установлено, что у Балуха пропали телефон и банковские карты.

Сам Балух пока не общался с полицейскими о нападении.