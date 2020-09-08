Об этом сообщили в пресс-службе главка.
Как сообщалось ранее, бывшего украинского политзаключенного Владимира Балуха жестоко избили в Киеве в ночь на 8 сентября. Его в бессознательном состоянии в столичном “Гидропарк” нашла женщина, которая вызвала врачей. Это произошло только утром. Сейчас известно, что у Балуха сломаны ключица и рука, а также тяжелая черепно-мозговая травма. Днем 8 сентября его прооперировали и перевели в отделение реанимации. Состояние — тяжелое.
Столичная больница передала информацию о нападении в Нацполицию. Там уверяют, что делом занимаются “наиболее опытные и высококвалифицированные работники”.
Сейчас инцидент квалифицирован как разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах или совершенный организованной группой, или соединенный с причинением тяжких телесных повреждений (ч. 4 ст. 187 УК).
Предварительно установлено, что у Балуха пропали телефон и банковские карты.
Сам Балух пока не общался с полицейскими о нападении.
“Правоохранители отрабатывают место совершения преступления, устанавливают свидетелей и очевидцев этого события. Кроме этого, полицейские находятся в лечебном учреждении, чтобы пообщаться с потерпевшим, как только получат разрешение врачей, об обстоятельствах совершения правонарушения”, — отметили в полиции.
Что известно о бывшем узнике Кремля?
Владимир Балух родился 8 февраля 1971 года в селе Серебрянка, что в Крыму. Он учился в агроуниверситете Симферополя, затем работал инженером по водосбережению в местном колхозе.
У Владимира Балуха два участка земли, на которых он выращивал пшеницу, а также домашнее хозяйство.
Он дважды баллотировался в парламент (в 2006 и 2010 годах) от Конгресса украинских националистов. После незаконной аннексии Крыма Россией он остался гражданином Украины, отказавшись от российского гражданства.
В июне 2016 года “суд” в Крыму приговорил Балуха к принудительным работам в связи с тем, что он оскорбил сотрудника полиции, который принимал участие в проведении у него обыска в ноябре 2015 года.
В декабря 2016 года против Балуха открыли уголовное дело якобы за незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов.
В августе 2017 “суд” приговорил Балуха к трем годам и семи месяцам колонии общего режима. 7 сентября 2019 он был освобожден в рамках обмена осужденных между Украиной и Россией.
В понедельник, 31 августа, в Киеве состоялся съезд партии “Европейская Солидарность”, посвященный местным выборам, которые должны состояться в октябре. На съезде было объявлено, что команды партии в областные и городские советы возглавят знаковые личности. Это, в частности, бывшие политзаключенные Кремля Роман Сущенко и Владимир Балух.