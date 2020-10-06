Covid-19 Украина

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Полиция расследует стычки под судом после рассмотрения дела Антоненко

Полиция оценит действия правоохранительных органов и участников акции протеста после суда над Андреем Антоненко. Один из полицейских толкнул протестующего.

Вторник, 6 октября 2020, 22:41

Об этом сообщает сайт Национальной полиции.

По версии правоохранителей, группа граждан заблокировала выезд автозака с Антоненко с территории суда. По просьбе прекратить действия протестующие не отреагировали, а наоборот вышли на дорогу по улице Соломенской и перекрыли движение. После этого полиция вмешалась в ситуацию, чтобы создать коридор для автозака и во время этого произошли столкновения с активистами. Далее было восстановлено движение транспорта.

Полиция Киева собрала информацию относительно инцидента. Правоохранители проведут проверку и оценят действия каждого участника ситуации.

Возле Апелляционного суда в Киеве произошли столкновения между силовиками и сторонниками Андрея Антоненко, обвиняемого по делу Шеремета.

Что известно о деле Шеремета?

О задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году, стало известно в начале декабря прошлого года. Подозрения были предъявлены медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтерке Юлии Кузьменко и музыканту Андрею Антоненко. С того момента Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко находились под стражей (Антоненко до сих пор), а Яну Дугарь отпустили под залог из-под домашнего ареста.

Ранее следствие утверждало, что Антоненко, “увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы… решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Павла Шеремета”. По словам самого музыканта, эта формулировка была взята из другого уголовного производства, которое не имеет отношения к убийству журналиста.

21 мая стало известно, что следствие по делу об убийстве Павла Шеремета изменило текст подозрения фигурантам, убрав слова об “ультранационалистических идеях” и “величии арийской расы”. В соответствии с новым текстом подозрения, организаторами преступления считаются “неустановленные лица”, а все ранее заявленные фигуранты дела — его исполнителями.

#Буквы вспоминали ключевые факты о деле Шеремета, а также заявления Президента Украины Владимира Зеленского о том, кто несет ответственность за его расследование.

Активисты, политики, чиновники выражали недоверие следствию, поэтому регулярно выходили на акции протеста и требовали справедливого расследования убийства журналиста.

Теги: Андрей Антоненко, справа Шеремета, стычки

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