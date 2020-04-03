Covid-19 Украина

обновлено 03.04.2020 в 15:02

Всего:

942(+45)

Болеют:

900(+45)

Выздоровели:

19

Умерло:

23(+1)

16:14 В Львовской области боевой снаряд прилетел в частный двор
Эксклюзив
16:02 Израильский врач рассказал, чем лечат от коронавируса
15:46 Фестиваль «Каннские львы 2020» отменили
15:17 Полиция ищет жителя Миргорода с подозрением на COVID-19, отказавшегося сдавать тест
15:12 Кто находится в группе риска при пандемии коронавируса
15:03 Израильский врач назвал симптомы коронавируса
14:28 Во Львове у двух медиков подтвердили коронавирус
14:13 Сенатор из США обвинила ВОЗ в покрывании лжи Китая о COVID-19
14:07 Меркель вышла из самоизоляции и приступила к работе
13:57 Во Франции введут масштабную социальную программу из-за коронавируса
13:20 Лероса допросили в ГБР относительно «пленок Ермака»
13:11 «Болезнь одиночества»: в США к умирающим от COVID-19 не пускают даже родственников
12:53 Эксперты обнаружили вирусы, эксплуатирующие тему коронавируса
12:41 Медикам в Нью-Йорке не делают тесты на COVID-19
12:34 Коронавирус в Нью-Йорке: медики надевали на себя мусорные пакеты вместо комбинезонов
11:16 В Киеве определили больницы для приема «второй волны» больных с подозрением на Covid-19
10:55 В Украине 16 пациентов с COVID-19 находятся на искусственной вентиляции легких
10:30 Разумков: Не понимаю, почему 6 сотрудников СБУ приходят вручить повестку одному Леросу
10:06 В МОЗ говорят, что получили препарат для помощи тяжелым больным коронавирусом
09:57 Во Франции жертвами коронавируса за сутки стали более 1300 человек
08:57 SkyUp выполнит рейс в Германию, чтобы вывезти иностранцев
08:55 В МОН объяснили, как подать документы на зачисление в первый класс в условиях карантина
08:38 Трамп призвал не препятствовать производителям аппаратов ИВЛ
08:15 За рубежом от коронавируса выздоровели уже 10 украинцев, – МИД
07:50 Китай проведет национальный день траура по умершим от COVID-19
07:42 Трампу сделали повторный тест на коронавирус

Полиция ищет жителя Миргорода с подозрением на COVID-19, отказавшегося сдавать тест

В Миргороде Полтавской области ищут мужчину, который скрывается от правоохранителей и медиков, из-за подозрения на коронавирус COVID-19.

Пятница, 3 апреля 2020, 15:17

Об этом сообщил глава Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Отмечается, что мужчина с признаками вирусного заболевания отказался от того, чтобы медики взяли у него анализы на исследование в лабораторном центре ПЦР-методом.

“Сейчас полиция занимается поиском мужчины, ведь есть информация, что он скрывается в Киеве. Никто не говорит, что этот человек болен. Но такая вероятность есть. Это большая безответственность. Ведь беглец подвергает опасности не только себя, но и окружающих и близких” – сказал Синегубов.

Он добавил, что сейчас в Полтавской области на самоизоляции под наблюдением врачей находится 2024 лица, вернувшиеся из-за границы. 993 успешно ее закончили и считаются здоровыми. Также на Полтавщине определили 13 пунктов обсервации для 817 человек.

Кроме того, по словам главы Полтавской ОГА, за время карантина в области правоохранители составили 65 административных протоколов о нарушениях режима. Из них: 8 за нарушение самоизоляции, 8 за нарушение карантинных ограничений автоперевозчиками и 49 против субъектов предпринимательской деятельности.

Теги: COVID19, тест, полиция

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!