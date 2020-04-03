Полиция ищет жителя Миргорода с подозрением на COVID-19, отказавшегося сдавать тест

В Миргороде Полтавской области ищут мужчину, который скрывается от правоохранителей и медиков, из-за подозрения на коронавирус COVID-19.

Об этом сообщил глава Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Отмечается, что мужчина с признаками вирусного заболевания отказался от того, чтобы медики взяли у него анализы на исследование в лабораторном центре ПЦР-методом.

“Сейчас полиция занимается поиском мужчины, ведь есть информация, что он скрывается в Киеве. Никто не говорит, что этот человек болен. Но такая вероятность есть. Это большая безответственность. Ведь беглец подвергает опасности не только себя, но и окружающих и близких” – сказал Синегубов.

Он добавил, что сейчас в Полтавской области на самоизоляции под наблюдением врачей находится 2024 лица, вернувшиеся из-за границы. 993 успешно ее закончили и считаются здоровыми. Также на Полтавщине определили 13 пунктов обсервации для 817 человек.

Кроме того, по словам главы Полтавской ОГА, за время карантина в области правоохранители составили 65 административных протоколов о нарушениях режима. Из них: 8 за нарушение самоизоляции, 8 за нарушение карантинных ограничений автоперевозчиками и 49 против субъектов предпринимательской деятельности.