Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

“Решение о снятии с розыска Анатолия Шария принял суд. Постановление Соломенского суда города Киева о прекращении розыска Анатолия Шария поступило в Соломенское управление полиции”, — говорится в сообщении.

В соответствии с решением суда сотрудники полиции остановили розыск Шария, а информация о нем была снята с сайта Министерства внутренних дел.

Анатолий Шарий – одиозный блогер-журналист из Украины, который известен острой критикой политики украинского руководства и военного конфликта в Украине, неоднократно был замечен в пророссийской интерпретации событий в Украине с 2014 года.

В 2012 года полиция Украины разыскивала Шария, как подозреваемого в заведомо ложном сообщении о преступлении (ч. 2 ст. 383 УКУ). Тогда же суд заочно избрал блогеру меру пресечения в виде содержания под стражей. Он покинул Украину и был объявлен в международный розыск, однако позднее получил политическое убежище на территории Евросоюза.