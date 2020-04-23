Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.
“Решение о снятии с розыска Анатолия Шария принял суд. Постановление Соломенского суда города Киева о прекращении розыска Анатолия Шария поступило в Соломенское управление полиции”, — говорится в сообщении.
В соответствии с решением суда сотрудники полиции остановили розыск Шария, а информация о нем была снята с сайта Министерства внутренних дел.
Анатолий Шарий – одиозный блогер-журналист из Украины, который известен острой критикой политики украинского руководства и военного конфликта в Украине, неоднократно был замечен в пророссийской интерпретации событий в Украине с 2014 года.
В 2012 года полиция Украины разыскивала Шария, как подозреваемого в заведомо ложном сообщении о преступлении (ч. 2 ст. 383 УКУ). Тогда же суд заочно избрал блогеру меру пресечения в виде содержания под стражей. Он покинул Украину и был объявлен в международный розыск, однако позднее получил политическое убежище на территории Евросоюза.
- В начале июня 2019 года Анатолий Шарий объявил о создании политической партии “Партия Шария” и о намерении участвовать в ближайших досрочных парламентских выборах в Верховную Раду.
- Центризбирком отказывал Шарию в регистрации, однако Шестой апелляционный административный суд разрешил ему баллотироваться в Верховную Раду несмотря на то, что блогер не проживал в Украине более 5 лет.
- Позднее ЦИК отменила регистрацию Шария.