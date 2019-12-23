Полиция создала 715 мобильных групп для борьбы с игорным бизнесом, отмечая, что будет жестко реагировать на все попытки возобновить деятельность игорных заведений.

Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.

“Любые попытки владельцев игорного бизнеса возобновить незаконную деятельность полиция будет пресекать. Поэтому призываем дельцов и лиц, которые собираются сдавать в аренду помещения под подпольные игорные заведения, не нарушать нормы действующего законодательства”, – сказано в сообщении.

По состоянию на сегодня в сотрудничестве с представителями органов местного самоуправления происходит демонтаж наружной рекламы игорных заведений.

По всей территории Украины работают мобильные группы, которые мониторят соблюдение норм законодательства о запрещении функционирования любых игорных заведений.

“Сейчас создано 715 мобильных групп, в состав которых входят работники следственных подразделений, а также Департамента стратегических расследований. Мобильные группы постоянно осуществляют мониторинг, а также превентивные меры по выявлению незаконного игорного бизнеса”, – отмечает пресс-служба.

В полиции также призвали граждан, которые заметят, что игорные заведения функционируют, немедленно сообщать об этом на линию “102”.