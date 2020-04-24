Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

“Решением столичной власти поминальные дни перенесены на 6 июня этого года. В связи с этим, начиная с 20 апреля, работники структурных подразделений киевской полиции совместно с представителями Муниципальной стражи начали патрулирование вблизи коммунальных предприятий, на территории которых размещены кладбища. В течение ближайших выходных дней такие патрули будут усилены”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что основной задачей правоохранителей является контроль соблюдения карантинных ограничений.

При этом полицейские будут проводить разъяснительную работу с теми, кто нарушает противоэпидемиологические меры. Привлекать к административной ответственности планируется тех граждан, которые продолжат нарушать требования полицейских после предупреждения.