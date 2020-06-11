Об этом сообщается на сайте Нацполиции.
“Анализ международной практики по измерению скорости показывает, что большая эффективность в контроле за скоростью движения достигается только в сочетании методов измерения. Наряду со стационарными приборами, применяются мобильные. Уже завтра, 12 июня, увеличиваем количество участков, где будут осуществляться такие измерения”, – говорится в сообщении.
Так на дорогах появятся 24 новых участка, также будет увеличено количество приборов на семи участках, где они уже размещены.
Всего на дорогах Украины будет работать 115 приборов TruCAM, а измерения будут проводиться на 209 участках.
“Напоминаем о подходах, согласно которым мы осуществляем фиксацию: на сайте и в соцсетях публикуем карту, где обозначены участки, на которых измеряется скорость; на дороге установлены соответствующие знаки, которые предупреждают о фото- и видеофиксации нарушений; в местах фиксации нарушений стоит служебный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками”, – добавили в полиции.
- В марте 2019 года Арсен Аваков сообщил, что системы видеофиксации нарушений скорости и правил дорожного движения запустятся на дорогах Украины до конца 2019 года.
- По состоянию на сентябрь 2019 года для измерения скорости на дорогах страны уже используются 100 таких приборов.