С 12 июня на автомобильных дорогах Украины увеличится количество участков, где будут использоваться приборы для фиксации скоростного режима TruCAM.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

“Анализ международной практики по измерению скорости показывает, что большая эффективность в контроле за скоростью движения достигается только в сочетании методов измерения. Наряду со стационарными приборами, применяются мобильные. Уже завтра, 12 июня, увеличиваем количество участков, где будут осуществляться такие измерения”, – говорится в сообщении.

Так на дорогах появятся 24 новых участка, также будет увеличено количество приборов на семи участках, где они уже размещены.

Всего на дорогах Украины будет работать 115 приборов TruCAM, а измерения будут проводиться на 209 участках.

“Напоминаем о подходах, согласно которым мы осуществляем фиксацию: на сайте и в соцсетях публикуем карту, где обозначены участки, на которых измеряется скорость; на дороге установлены соответствующие знаки, которые предупреждают о фото- и видеофиксации нарушений; в местах фиксации нарушений стоит служебный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками”, – добавили в полиции.