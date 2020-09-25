Полиция Вьетнама изъяла около 345 тысяч использованных презервативов, которые предназначались для перепродажи под видом новых.

Об этом сообщает Reuters.

Подпольную фабрику по переработке контрацептивов обнаружили в южной провинции Бинь Зыонг.

По информации полиции, общий вес презервативов составил более 360 килограммов, что эквивалентно примерно 345 000 контрацептивам.

Владелец сообщил, что фабрика получала использованные презервативы от неизвестного лица ежемесячно.

Женщина, задержанная во время обыска, рассказала полиции, что использованные контрацептивы сначала кипятили в воде, затем сушили и восстанавливали им форму, надевая на деревянный фаллос, а затем переупаковывали и перепродавали. За каждый килограмм презервативов работники получали 17 центов.

Сколько переработанных презервативов уже продано, на данный момент неизвестно.