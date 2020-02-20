В Новых Санжарах, где жители протестуют в связи с размещением в местной больнице граждан, эвакуированных из Китая, полиция перешла на усиленный режим службы.

Об этом заявил первый заместитель министра Сергей Яровой внутренних дел Украины, сообщили в пресс-службе МВД.

“Сейчас, в Новых Санжарах, куда прибыли эвакуированные из Китая украинцы, полиция в усиленном варианте несет службу, организованное усиленное патрулирование. Мы держим здесь резервные силы для оперативного реагирования на ситуацию. Будем патрулировать круглосуточно”, — сказал Яровой.

Также замминстра сообщил, что на территории населенного пункту, будет организовано круглосуточное патрулирование.

Председатель ГСЧС Николай Чечеткин в свою очередь добавил, что в Новых Санжарах дежурят также спасатели.

“Здесь находится оперативный автомобиль для обеспечения связи и общего мониторинга на территории базы. Кроме того, здесь находятся наши силы и спасательная техника на случай чрезвычайной ситуации”, — сказал глава ДСНС.

Напомним, сегодня эвакуированные из охваченного коронавирусом Уханя граждане Украины и иностранцы прибыли в медицинское учреждение “Новые Санжары” в Полтавской области. Автобусы заезжали в санаторий сквозь клубы дыма от покрышек и под крики местных жителей. Митингующие вели себя агрессивно и пытались забросать автобусы камнями. В нескольких автобусах разбили стекло. Вдоль каждого автобуса выстроились ряды нацгвардийцев, которые сопровождали автобусы прямо до ворот санатория. Между протестующими в Новых Санжарах и правоохранителями были столкновения.