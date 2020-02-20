Об этом заявил первый заместитель министра Сергей Яровой внутренних дел Украины, сообщили в пресс-службе МВД.
“Сейчас, в Новых Санжарах, куда прибыли эвакуированные из Китая украинцы, полиция в усиленном варианте несет службу, организованное усиленное патрулирование. Мы держим здесь резервные силы для оперативного реагирования на ситуацию. Будем патрулировать круглосуточно”, — сказал Яровой.
Также замминстра сообщил, что на территории населенного пункту, будет организовано круглосуточное патрулирование.
Председатель ГСЧС Николай Чечеткин в свою очередь добавил, что в Новых Санжарах дежурят также спасатели.
“Здесь находится оперативный автомобиль для обеспечения связи и общего мониторинга на территории базы. Кроме того, здесь находятся наши силы и спасательная техника на случай чрезвычайной ситуации”, — сказал глава ДСНС.
Напомним, сегодня эвакуированные из охваченного коронавирусом Уханя граждане Украины и иностранцы прибыли в медицинское учреждение “Новые Санжары” в Полтавской области. Автобусы заезжали в санаторий сквозь клубы дыма от покрышек и под крики местных жителей. Митингующие вели себя агрессивно и пытались забросать автобусы камнями. В нескольких автобусах разбили стекло. Вдоль каждого автобуса выстроились ряды нацгвардийцев, которые сопровождали автобусы прямо до ворот санатория. Между протестующими в Новых Санжарах и правоохранителями были столкновения.
- По мнению медиаэксперта Института массовой информации Ирины Земляная “протестующие не столько против размещения эвакуированных людей на территории района, их возмущает полная секретность и отсутствие диалога со стороны должностных лиц”.
- Народный депутат от фракции “Слуги народа” Лиза Богуцкая собирала подписи под обращением к Службе безопасности Украины об открытии производства из-за протестов на фоне эвакуации украинцев из Китая. Также готовится обращение к генпрокурору и Государственному бюро расследований.
- В Новых Санжарах состоялось срочное заседание правительства с участием Премьер-министра Украины Алексея Гончарука.