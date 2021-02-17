Полицейские открыли одно уголовное производство по части 2 статьи 140 и четыре - по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса относительно врача из Ровно, которую обвиняют в избиении детей.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Ранее сообщалось, что в Киеве полиция начала расследование в отношении врача-дантист, которую обвиняют в издевательстве над детьми во время лечения.

Отмечается, что кроме двух заявлений, о которых сообщалось ранее, в полицию обратились еще трое родителей. 12 февраля в полицию поступило письменное заявление 28-летнего жителя Ровно, что во время визита к стоматологу в августе прошлого года врач причинила его в то время трехлетней дочери телесные повреждения и психологическую травму. Аналогичное обращение поступило 15 февраля и от другого 28-летнего жителя Ровно. Мужчина отметил, что его сын получил телесные повреждения во время приема стоматологом в июне прошлого года.

Кроме того, на днях с письменным заявлением обратилась 28-летняя жительница Ровенского района. Она сообщила, что полгода назад детский стоматолог в частной клинике на улице Пушкина нанесла телесные повреждения ее шестилетней дочери.

“Двое заявителей обратились сразу в полицию, поскольку на видео, которое было опубликовано в соцсетях, они узнали своих детей. Сведения по трем указанным фактам внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение). Известно, что 29-летняя детский стоматолог врачебную деятельность не ведет”, – сообщили правоохранители.

Отмечается, что во время общения с врачом последняя свою вину не признавала и уверяла, что телесные повреждения никому не наносила. Сейчас на какую-либо связь женщина не выходит, а ее адвокат комментариев от имени клиентки пока не дает.

Досудебные расследования продолжаются. Все обстоятельства совершенных уголовных преступлений устанавливаются.