Национальная полиция открыла два уголовных производства из-за столкновений у полицейского управления и офиса телеканала "НАШ" 4 февраля.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Производство открыты по ст. 342 (Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, государственному исполнителю, частном исполнителю, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему, уполномоченному лицу Фонда гарантирования вкладов физических лиц), а также по ст. 171 (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса.

В полиции напомнили, что сегодня во время акции возле телеканала за нарушение общественного порядка в Шевченковское управление полиции доставили четырех человек. При составлении административных материалов один из мужчин открыл окно и стал на подоконник. При этом он высказывал ряд требований, в частности по закрытию канала, освобождение участников акции и снятия с должности одного из руководителей территориального управления полиции.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что полицейские действуют исключительно в рамках действующего законодательства.

“Никакие попытки давления на полицию для принятия любых решений не дадут положительного результата. Поэтому подчеркиваю: все манипуляции и провокационные шоу будут жестко пресекаться!” – отметил Корищенко.