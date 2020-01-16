Правоохранители начали уголовное производство после публикации информации в New York Times о том, что российские хакеры пытались взломали сайты нескольких украинских компаний, в частности Burisma Holdins и студии "Квартал 95".

Об этом сообщила пресс служба Министерство внутренних дел.

В частности, уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 163 (нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции) и ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас устанавливаются лица, причастные к совершению этого уголовного преступления.

Кроме того, в рамках уголовного производства Национальная полиция Украины обратилась в Федеральное бюро расследований и компанию Area1 с сообщением о том, что обнаружила признаки хакерской атаки и с просьбой оказать содействие в предоставлении информации, опубликованной в американских СМИ. Также для надлежащего расследования обстоятельств правонарушения Нацполиция инициирует создание совместной международной следственной группы, в состав которой будут приглашены представители ФБР.