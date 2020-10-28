Следователи Киево-Святошинского отдела полиции открыли уголовные производства по фактам препятствования деятельности нардепа Виктории Сюмар, подкупа избирателей и предоставления ложных сведений в селе Петропавловская Борщаговка (Киевская область).

Об этом проинформировали в пресс-службе МВД Украины.

Так, накануне на избирательный участок в Борщаговской ОТО пришла народный депутат от “Европейской Солидарности” Виктория Сюмар с вопросом, почему так долго ведется подсчет голосов результатов голосования. В партии сообщали, что, согласно предварительному подсчету голосов, там побеждает кандидат от “ЕС”.

Сюмар отмечала, что в приемной нынешнего главы Петропавловской Борщаговки Алексея Кодебского обнаружила большие суммы наличности, списки избирателей с подписями, протоколы с мокрыми печатями, пачки паспортных данных.

Когда нардеп пыталась попасть на заседание УИК, на нее совершили нападение заместитель Кодебского и завхоз.

Согласно данным МВД, Сюмар попыталась сфотографировать избирательные документы, но “работник сельсовета за плечи вытолкал ее из помещения”.

На место инцидента прибыли правоохранители.

Полицейские провели осмотр помещения. Там они во время обыска и первоочередных следственных действий обнаружили и изъяли записи с подписями лиц, где указаны суммы в денежном эквиваленте, другие документы, которые могут свидетельствовать о фальсификации выборов. Также были изъяты наличные на сумму 72,5 тыс. гривен.

Нардеп Сюмар рассказала правоохранителям, что, придя на внеочередной прием к сельскому главе Петропавловской Борщаговки, она обнаружила, что секретарь сельсовета вносит сведения из протоколов на свой компьютер, но это лицо не является членом УИК.

По данным фактам следователи полиции открыли три уголовных производства по ч.2 ст. 351 (Воспрепятствование деятельности народного депутата Украины и депутата местного совета), ч. 4 ст. 160 (Подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму) и по ч. 2 ст. 158 (Предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или иное несанкционированное вмешательство в работу Государственного реестра избирателей) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства инцидента сейчас устанавливаются.