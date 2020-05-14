Национальная полиция Украины в рамках расследования об утечке персональных данных десятков миллионов украинцев провела ряд проверок и заявила, что к этому может быть причастен сервис Opendatabot. В пресс-службе сервиса это заявление опровергают.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

“В рамках досудебного расследования проведены первичные оперативно-следственные действия. По их результатам установлено, что информация, распространенная в социальных сетях, в частности в телеграмм-каналах, имеет признаки фрагментарных наборов данных, скомпилированных из различных источников и ресурсов, включая Opendatabot – сервис, который работает в популярных мессенджерах и позволяет получить актуальные данные о компании”, – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что информация о якобы кибератаке и киберуязвимости государственного мобильного приложения “ДІЯ”, не подтвердилась: сотрудники Департамента киберполиции не выявили фактов киберинцидентов.

Также правоохранители установили, что актуальность информации ряда баз соответствует наполнению более чем годичной давности. Однако окончательные выводы будут сделаны по результатам комплекса следственных действий, в том числе и специальной компьютерно-технической экспертизы.

В Opendatabot отметили, что сервис не мог стать источником утечки персональных и банковские данных.

“Opendatabot содержит только публичную информацию, полученную с портала открытых данных data.gov.ua и официального API Минюста. Персональных и банковских данных украинцев нет и не может быть в Opendatabot. Подобные заявления ставят под угрозу не только деловую репутацию Opendatabot, но и процесс открытия данных в Украине. Если Нацполиция продолжит продвигать эту идею, украинцы потеряют те открытые данные, над которыми работали в последние пять лет”, – пояснили в пресс-службе сервиса.