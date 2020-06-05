Полицейские задержали 8 человек, которые пытались помешать проведению митинга под Кабинетом министров.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Уточняется, что задержание произошло на улице Грушевского. По словам полицейских, молодые люди хотели помешать проведению акции.

“У таких лиц работники полиции провели поверхностный осмотр и изъяли несколько газовых баллончиков и раскладные ножи. А восемь агрессивно настроенных молодых людей, которые пытались своими действиями препятствовать проведению мероприятий, задержали”, – сказано в сообщении.

В данный момент полицейские общаются с задержанными, устанавливая обстоятельства произошедшего и мотивы поведения молодых людей.

Напомним, что в акции принимают участие представители ЛГБТ-сообщества.