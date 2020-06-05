Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.
Уточняется, что задержание произошло на улице Грушевского. По словам полицейских, молодые люди хотели помешать проведению акции.
“У таких лиц работники полиции провели поверхностный осмотр и изъяли несколько газовых баллончиков и раскладные ножи. А восемь агрессивно настроенных молодых людей, которые пытались своими действиями препятствовать проведению мероприятий, задержали”, – сказано в сообщении.
В данный момент полицейские общаются с задержанными, устанавливая обстоятельства произошедшего и мотивы поведения молодых людей.
Напомним, что в акции принимают участие представители ЛГБТ-сообщества.
- В пятницу днем, 5 июня, под зданием Кабинета Министров в Киеве прошла акция протеста за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова и против полицейского произвола в стране.