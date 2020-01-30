Правоохранители задержали подозреваемых в установке в Киеве провокационных бигбордов с пророссийским содержанием.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

“В столице полицейские установили трех лиц, которые подозреваются в расклеивании провокационных бигбордов. Их доставили в управление полиции для установления всех обстоятельств и предоставления показаний. По каждому факту размещения бигбордов начато уголовные дела по ст. 356 (самоуправство) Криминального кодекса Украины”, – говорится в сообщении.

При этом в полиции напоминают, что к правоохранителям обратились киевляне с сообщением, что на некоторых улицах размещены провокационные бигборды.

Ранее в пресс-службе КГГА сообщали о том, что в столице была установлена реклама, содержащая пророссийскую пропаганду.

“Ночью сотрудники Управления по вопросам рекламы КГГА и КП “Киевреклама” в сопровождении сотрудников Муниципальной охраны убрали девять незаконно размещенных рекламных сюжетов, которые содержали пророссийскую пропаганду”, – сказано в сообщении.

Уточняется, что в столице было установлено 9 незаконных наклеек на 5 билбордах.